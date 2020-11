Santa Giulia, scatta il de-bombing

De-bombing a Santa Giulia. Avviata l'attività di bonifica bellica nell'area nord del progetto Milano Santa Giulia, che coprirà circa 700 mila metri quadri. L'intervento arriva dopo la conclusione, nelle scorse settimane, della pulizia e sfalcio di vegetazione ed arbusti. Il cosiddetto «de-bombing», affidato a Ig Service, che lavorerà in stretto contato con il Genio Militare di Padova, durerà circa 3 mesi. È un'attività obbligatoria propedeutica ai lavori di bonifica ambientale del suolo, che inizieranno non appena approvato il Progetto operativo di bonifica e di variante urbanistica. Santa Giulia ha anticipato le attività essenziali per la realizzazione dell'Arena, che ospiterà alcune competizioni delle Olimpiadi Invernali 2026, nei tempi richiesti dal Cio.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Novembre 2020, 05:01

