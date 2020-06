Sanità, cambio al vertice

Greta Posca

La Regione lo chiama un rafforzamento della squadra. L'opposizione l'inizio di una resa dei conti.

Da ieri cambio al vertice della Sanità. Luigi Cajazzo, ex poliziotto della Mobile di Lecco, 51 anni, che sedeva sulla poltrona di direttore generale Welfare da maggio 2018 è stato destinato (come ha anticipato Il Corriere della Sera) al posto di vice segretario generale della Regione con delega all'integrazione sociosanitaria. Al suo posto dal 18 giugno arriva Marco Trivelli, 56 anni, manager storico della sanità lombarda, che ha guidato prima Niguarda e poi gli Spedali Civili di Brescia.

Cajazzo non ha mostrato delusione per l'allontanamento. «Sono molto onorato per questo nuovo, prestigioso incarico che mi è stato offerto dal presidente Fontana al quale mi dedicherò, con molto entusiasmo e ogni mia energia», ha dichiarato. «Spero vivamente - aggiunge - di contribuire a scrivere una pagina importante per la sanità in Lombardia, mediante il coinvolgimento di tutti gli attori interessati, nessuno escluso». Soddisfatto il governatore Attilio Fontana: «Luigi Cajazzo sarà al mio fianco per coordinare tutte le fasi dell'evoluzione della riforma sanitaria e della integrtraazione sociosanitaria». Tranquillo anche Giulio Gallera, assessore al Welfare. «La squadra socio sanitaria si rafforza per affrontare la sfida legata all'evoluzione e alla modernizzazione del sistema di Welfare». Ma l'opposizione non risparmia le critiche. Per il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fabio Pizzul «dopo i primi scossoni, che sono stati l'affossamento del piano sociosanitario la scorsa settimana e il cambio di rotta sulle Rsa c'è anche a prima sostituzione tra gli uomini che hanno gestito l'emergenza Covid. Per ora sono cambiamenti che non toccano la politica, che però è la vera responsabile delle scelte compiute durante l'emergenza». Duri anche i 5 Stelle, che parlano di cambiamento «solo di facciata», mentre «Fontana prosegue la via della spartizione politica, nominando come direttore generale della Sanità Marco Trivelli, manager nato all'ombra di Formigoni e cresciuto con Maroni».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 05:01

