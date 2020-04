Sanificazione delle strade partita la seconda fase

«Da oggi 14 aprile fino al 2 di maggio riprende un secondo ciclo di sanificazione delle strade di Milano». Lo annuncia in un videomessaggio l'assessore comunale alla Mobilità, Marco Granelli dopo la conclusione del primo ciclo di pulizia straordinaria. «È un servizio di Amsa - ha sottolineato l'assessore - che con i propri mezzi lavano le strade con una soluzione acquosa di ipoclorito di sodio per sanificare senza danneggiare l'ambiente. È un servizio per tenere più pulita la nostra città e vincere la sfida al coronavirus», ha chiosato. La prima fase di sanificazione straordinaria partita il 13 marzo e conclusasi il 3 aprile aveva portato alla pulizia di 2.500 chilometri per un totale di 3.500 vie. Solo le strade e non marciapidi e aree veri è stata una decisione per tutelare gli animali che transitano e che magari potrebbero avere problemi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 05:01

