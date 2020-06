Sangue a Milano, ucciso a coltellate sul filobus

Salvatore Garzillo

A Milano non riprende solo la movida. Due accoltellati, uno morto e uno grave, in due giorni più un episodio venerdì è una media preoccupante anche in periodi di normalità, figuriamoci dopo tre mesi di quarantena.

ESCALATION Venerdì pomeriggio un gambiano è stato ferito ai giardinetti di Porta Venezia, poche ore dopo un 24enne è stato accoltellato in corso Garibaldi durante una rissa e ieri pomeriggio verso le 20 un marocchino di 29 anni è stato colpito a morte da un fendente all'addome al culmine di una discussione con altri 3 stranieri iniziata di certo a bordo del filobus 91 fermo all'angolo tra via Nazario Sauro e via Oldofredi.

LITE MORTALE Il marocchino è stato ricoverato in condizioni gravissime, addirittura la ferita aveva provocato una eviscerazione ed era stato dapprima soccorso sul posto. È stato identificato grazie alla tessera di una mensa per i poveri. Gli investigatori della polizia stanno ascoltando i testimoni e accertando se ci siano immagini utili registrate dalle telecamere installate sul mezzo dell'Atm.

MOVIDA VIOLENTA Se il suo aggressore è ancora a piede libero, è stato arrestato il presunto responsabile del tentato omicidio del ragazzo ferito in corso Garibaldi nella notte tra venerdì e sabato. Si chiama Alessandro Caravita, ha 21 anni, suo padre è Franco Caravita, il fondatore del gruppo ultras Boys e storico capo della curva dell'Inter. Sabato, mentre i medici del Niguarda operavano il 24enne ferito per salvargli la vita, i carabinieri erano sulle tracce del giovane armato di coltello ripreso dalle telecamere. Agli investigatori è bastato poco per riconoscere quel volto: Caravita non è noto solo in quanto figlio di Franchino ma perché è stato coinvolto nelle indagini sugli scontri tra ultras di Inter e Napoli prima della partita del 26 dicembre 2018, tristemente nota per la morte di Daniele Belardinelli, il tifoso del Varese, club gemellato con i nerazzurri. Una volta identificato il sospettato di corso Como, i militari della compagnia Duomo si sono presentati al suo appartamento in via Padova. Hanno perquisito casa e auto, trovando un coltello a serramanico e gli stessi vestiti immortalati dalle telecamere durante la rissa. Caravita è ora a San Vittore. Nelle prossime ore l'interrogatorio.

