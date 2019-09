Sandra Milo scopre i versi

Poeti si nasce, poi magari ci si mette una vita per dimostrarlo al mondo. È il caso di Sandra Milo, diva della Dolce Vita, che scopre a più di ottanta primavere il suo lato letterario. Arriva in libreria «Il corpo e l'anima. Le mie poesie» (Morellini editore), raccolta di versi inediti che l'attrice presenta domani al Mondadori Megastore di piazza Duomo.

Sandra Milo, pseudonimo di Salvatrice Elena Greco, nasce a Tunisi l'11 marzo 1933. La sua bellezza esuberante la fa debuttare nel 1955 in Lo scapolo con Alberto Sordi che aprirà la strada a una lunga carriera a fianco di nomi importanti del cinema italiano, uno su tutti Federico Fellini.

Nel volume Sandrocchia conduce il lettore in una gamma di sentimenti, desideri, dolori e rimpianti. Diciotto poesie su passione, amore, attaccamento alla terra e malinconia, tra suggestioni, tributi a personalità e riflessioni su temi attuali tra cui l' emigrazione. Arricchiscono le pagine del volume le delicate illustrazioni di Sara Rambaldi.

Mercoledì 18 Settembre 2019

