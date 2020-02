Sanchez, assist e traversa. Godin da dimenticare

PADELLI 6,5

Forse all'ultima da titolare. Cauly lo trafigge senza colpe, su Swierczok sfodera riflessi e una paratona salva-risultato.

D'AMBROSIO 6

Rispetto all'andata qualche difficoltà in più con Wanderson e Marcelinho, che lo costringe al giallo. Meglio quando c'è da offendere, in spinta alternata con Moses. (31' st Bastoni ng)

RANOCCHIA 6,5

Limita Keseru, riducendo al minimo i rischi per Padelli. Davanti, vicino al gol di testa da calcio d'angolo.

GODIN 5,5

In doppio ballottaggio con Bastoni: vince il Ludogorets, perde la Juve E anche il duello spalla a spalla con Cauly sul vantaggio bulgaro.

MOSES 6

Dentro per Candreva, a riposo pre-Juve. Si divide la fascia con D'Ambrosio, garantendo spinta e copertura. Diligente.

BARELLA 6,5

Costretto agli straordinari per carenza di compagni di reparto. Ma senza risparmiarsi per Madama. Impegna Iliev dalla distanza, lotta, corre. (1' st Brozovic 6 Subito a dirigere)

BORJA VALERO 6

Per l'occasione vice-Brozovic, ordinato e geometrico nelle trame. In difficoltà quando si alza il ritmo, ma nel complesso utile alla causa.

ERIKSEN 6

Ad intermittenza, ma nei momenti di luce abbaglia ed è un innesco d'eccezione per i compagni. Suo il filtrante-assist per l'1-1 di Biraghi.

BIRAGHI 6,5

Colpevolmente fuori posizione e in ritardo su Keseru, sul cross dello 0-1. Si fa perdonare subito, con un dai e vai con Eriksen e un esterno sinistro, deviato in rete da Terziev..

SANCHEZ 7

In crescendo. Un paio di assist per Lukaku, compreso quello per il 2-1, due tiri nello specchio, una traversa da fuori e tanta voglia di incidere.

LUKAKU 7

Con Barella l'altro Stachanov dell'Inter di Conte. Protagonista annunciato nel derby d'Italia e a bersaglio anche nel ritorno con il Ludogorets. Questa volta, con un gollonzo di testa da Mai dire gol', ma prezioso, e puntuale, come sempre. (17' st Esposito 5,5 Impalpabile)

CONTE 6,5

Agli ottavi di Europa League con un'altra vittoria e risparmiando titolari ed energie preziose in ottica Juve. Carico per il derby d'Italia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio 2020, 05:01

