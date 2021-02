San Valentino lega i balconi dei condomini di Gaggiano, nel Milanese, con un unico filo rosso.

È I fili rossi di Gaggiano, l'idea che è stata lanciata dalla Pro Loco della cittadina a Sud di Milano, 10 mila anime. Il progetto si farà il 14 febbraio e si ispira a un'opera realizzata nel 1981 dall'artista Maria Lai a Ulassai, in Sardegna. Legarsi alla montagna fu la prima azione di arte relazionale che, connettendo le abitazioni del paese con un nastro di stoffa celeste lungo 27 chilometri, pose l'accento sull'importanza dei legami tra i cittadini, a un anno dall'inizio della pandemia. «Ogni gaggianese, spiegano gli organizzatori, «è invitato a trovare un vicino con cui legarsi utilizzando il materiale che preferisce purché rosso e rispettando l'altezza di 5 metri». L'obiettivo è quello di «stimolare i legami sociali».

Tra le iniziative, un piccolo video composto da mini-interviste su cosa è l'amore; una cornice sul ponte pedonale da cui scattare una foto romantica, bici addobbate ad hoc sul Naviglio. A dare l'esempio via Curiel, ribattezzata Via degli Artisti, già ricoperta da fili e cuori. (P.Pas.)

