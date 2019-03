San Siro sarà sold out, tifosi in arrivo da tutto il mondo

MILANO - Tutto il mondo a San Siro per Milan-Inter. Non solo un messaggio pubblicitario efficace, per reclamizzare i costosissimi tagliandi del derby meneghino in vendita sulla propria piattaforma, ma anche un dato di fatto, corredato da numeri e provenienze. A pochi giorni dalla sfida tra gli 11 di Gattuso e Spalletti, StubHub.it, sito di compravendita biglietti per eventi sportivi e musicali, ha focalizzato l'attenzione sull'internazionalità della stracittadina di Milano, con 29 nazioni segnalate sugli spalti del Meazza e il 70% degli acquirenti proveniente dall'estero. Oltre all'Italia (30%), i Paesi più rappresentati sono Stati Uniti (24%), Regno Unito (10%) e Giappone (7%). L'evento è il secondo più venduto in assoluto su StubHub, al 1° posto Milan-Juve dello scorso 11 novembre.(A.Agn.)

