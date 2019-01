San Siro riapre, i vigili no

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòBig match ad alta tensione a San Siro: soprattutto per il traffico. Perché i vigili non scenderanno in campo.Per la partita Milan-Napoli di domani sera i ghisa non ci saranno perché hanno confermato lo sciopero anti-tesserino elettronico per rilevare le presenze in servizio. Sarà la prima competizione a porte aperte dopo che l'Inter ha scontato le due giornate di Meazza vuoto, con i tifosi partenopei che quindi torneranno a un mese esatto dagli incidenti che hanno preceduto, a Santo Stefano, Inter-Napoli.L'agitazione dello scorso 7 dicembre, promossa dal Sulpm, poi differita dal prefetto, sarà quindi recuperata domani: non in un giorno qualsiasi, ma in occasione di una partita delicata. «Siamo costretti a proseguire nella nostra battaglia di diritti per difendere il nostro lavoro, perché il cartellino elettronico ingessa la nostra attività», attacca Daniele Vincini, segretario del Sulpm, promotore della lotta contro il badge che ha compattato il corpo.Degli 80 agenti chiamati a gestire il traffico intorno allo stadio ce ne saranno pochi. «L'adesione allo sciopero sarà del 90 per cento», si sbilancia Vincini. Ciò creerà disagi anche perché, proprio per la delicatezza della partita, il prefetto ha disposto un dispositivo sicurezza rafforzato. A smistare il traffico dovranno essere dirottati carabinieri e poliziotti, risorse preziose per altri compiti legati all'ordine pubblico.I ghisa bocciano il badge senza se o ma: per ora è attivo al comando di Zona 3 e all'ufficio personale di piazza Beccaria, ma dal 1° febbraio dovrebbe essere allargato in Zona 8 e alla centrale operativa. «Metteremo in atto tutte le forme di protesta», dichiara Vincini. È una promessa, visto che è stato già abbozzato il calendario delle prossime mosse: i disagi ci saranno anche alla Fashion Week, dal 19 al 25 febbraio, qunado i ghisa faranno lo sciopero degli straordinari. Poi proclameranno assemblee sindacali per arrivare ad altri scioperi, il 24 marzo, giorno della Stramilano, e il 7 aprile, giornata della Milano City Marathon.riproduzione riservata ®