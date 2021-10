San Siro, patto anti degrado

Giulia Salemi

Basta degrado, basta guerriglia per le strade, stop agli assalti di abusivi alle case popolari, maggiore sicurezza, vivibilità.

Questi gli obiettivi alla base del protocollo triennale firmato ieri dal Comune e dalla Regione Lombardia in prefettura per San Siro. Il quartiere della periferia ovest è tra i più popolosi della città e conta seimila alloggi che fanno capo ad Aler, di cui 800 occupati abusivamente.

A siglare il progetto il sindaco Giuseppe Sala, l'assessore regionale a Casa e Housing sociale Alessandro Mattinzoli e il presidente Aler Angelo Sala. La genesi del patto risale in quella pesante giornata di guerriglia urbana del 10 aprile in piazza Selinunte, quando in piene restrizioni Covid 300 giovani si erano radunati per il video di un rapper e ne erano seguiti scontri con le forze dell'ordine. «Abbiamo ritenuto di dare una risposta, di accettare e interpretare la domanda posta da quei 300 adolescenti e ragazzi», ha detto il prefetto Renato Saccone. Il sindaco Sala ha spiegato che «il protocollo agisce su quattro leve: casa, luoghi per la socialità, cultura ed educazione, sicurezza». Il Comune non essendo proprietario degli alloggi si occuperà in particolare della parte sociale. «Dobbiamo fare politiche di welfare, far funzionare i centri estivi, i laboratori e altri spazi che creeremo», ha detto il sindaco.

Aler Milano si impegna ad assicurare la presenza di custodi negli stabili, in modo da riattivare fin da subito anche in via sperimentale in almeno quattro complessi edilizi, servizi di portineria, mentre la sede di zona si sposterà da via Newton all'interno del quadrilatero di San Siro.

Tra gli impegni di Regione e Aler c'è poi quello di favorire un intervento mirato sugli occupanti abusivi che coinvolga forze dell'ordine, polizia Locale, servizi sociali del Comune per ridurre situazioni di illegalità e individuare eventuali forme di tutela per i soggetti più fragili.



