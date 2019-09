San Siro, Inter e Milan spengono le luci

Simona Romanò

Demolire il leggendario San Siro. Inter e Milan confermano «di volere costruire un Meazza bis perché la ristrutturazione di quello esistente è troppo onerosa e anche se fosse rinnovato non raggiungerebbe mai gli stessi standard qualitativi di uno struttura costruita da zero». Lo hanno ribadito l'ad nerazzurro Alessandro Antonello e il presidente rossonero Paolo Scaroni, ieri a Palazzo Marino per il primo incontro ufficiale con tutti i capigruppo dei partiti, organizzato per stilare un programma di commissioni prima dell'approdo del progetto in Consiglio comunale. Vertice non sereno, vista l'accusa rivolta ai club di «essersi presentati in ritardo, come se tutto fosse deciso», sostengono sia la maggioranza che l'opposizione.

«L'incontro non ha risolto i dubbi dice il consigliere leghista Gabriele Abbiati le due squadre hanno i loro interessi, però noi siamo contrari alla demolizione. Ci hanno mostrato, ma non ci hanno lasciato, i due possibili progetti perché tutto deve rimanere top secret». Almeno fino al 24 settembre, giorno in cui i club sveleranno i due masterplain alla città, aprendo nel contempo un sondaggio on line e avviando l'iter nelle commissioni consiliari. Sul tavolo c'è il progetto, peraltro favorito, dello studio americano Populous, che immagina il nuovo Meazza come un rettangolo senza angoli, simile a una navicella spaziale. Gli archistar milanesi di Progetto Cmr-Sportium hanno invece pensato a due anelli, uno sull'altro in modo sfasato.

Stando così le cose, pare proprio che i milanesi affezionati debbano accettare di dire addio a San Siro (la demolizione lampo avverrà in 235 giorni), per una struttura futuristica da 60mila posti (contro gli attuali 80mila) con tanto di centro commerciale, aree verdi, una passeggiata con i negozi - lungo via Tesio. Costi? 1,2 miliardi a carico dei club.

Tra i fan del Meazza c'è anche il sindaco Sala: «Noi dovremo valutare, mettendo da parte i sentimenti. Nel mio caso vorrei la sopravvivenza di San Siro». Il Comune ha tempo fino al 18 ottobre per le prime valutazioni. Inter e Milan si dicono pronte, assicurando che il Meazza bis sarà ultimato per il 2026, in tempo per ospitare la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali.

Giovedì 19 Settembre 2019, 05:01

