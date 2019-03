San Siro, i due club pensano all'addio

Marco Zorzo

MILANO - Ruspe a San Siro. Nel senso che Inter e Milan stanno pensando a un nuovo stadio in comune, ma non sarà più il Meazza. C'è chi si schiera per il no, come Sandro Mazzola: «Mi viene il mal di testa solo a pensarci...». E chi, come Javier Zanetti e Franco Baresi, altri due miti rossonerazzurri viventi amettono all'unisono: «È nel nostro cuore, ma bisogna guardare avanti».

Appunto. Chi lavora al dossier assicura che sarà lo stadio più bello d'Europa. Serve ancora un mese circa per mettere a punto il progetto architettonico con cui Milan e Inter provano ad andare oltre San Siro, realizzando nei suoi parcheggi una nuova casa in grado di ospitare meglio le due squadre e generare più ricavi, dal naming rights al merchandising. Il Comune incassa circa 10 milioni di euro all'anno per concedere San Siro: non vuole rimetterci, ma non è riuscito a convincere i club a ristrutturare il Meazza.

Adesso pure l'Inter targata Suning è schierata per il nuovo impianto, asset considerato fondamentale dal fondo d'investimento proprietario del Milan, Elliott, che punta a rivendere il club fra qualche anno. L'ad rossonero Ivan Gazidis, che segue in prima persona il progetto, all'Arsenal ha visto l'Emirates diventare il quarto stadio più redditizio d'Europa. Chissà a Milano.

