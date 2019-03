San Patrizio piace tanto ai milanesi. La festa del patrono d'Irlanda che si celebra il 17 marzo, prende piede anche a Milano con celebrazioni molto laiche e ludiche. Al Carroponte di Sesto San Giovanni i party durano tre giorni e sono anche l'occasione per dare il via alla stagione dello spazio, che durerà fino al prossimo Halloween. L'Irish Fest Milano del Carroponte prevede musica folk e irish dal vivo, i migliori piatti della cucina tipica e le birre. Poi anche stage ed esibizioni di danze, laboratori artigianali, mercatini (via Granelli, 1 ingresso libero). A Milano lo Spirit de Milan si colora di verde e da oggi a domencia diventa Spirit of Ireland. Anche qui cibi tipici, danze (foto), e fiumi di Guinnes. Ci sono anche stage di danza, anche per i bambini (via Bovisasca, 59. Info spiritofireland.it). Domani al SuperStudio Più è la volta dei dj Andrea Mazzantini e di Bassi Maestro, e il rock di Bock and The Sailors (via Tortona, 27). (P.Pas.)

