SAMSUNG E COMUNE

Si va di spugna e plogging per tirare a lucido il Parco Forlanini. Torna oggi per il secondo anno l'iniziativa Save for Milan, attività di volontariato aziendale di Samsung organizzata in collaborazione con l'associazione Retake Milano e il Comune. Questa volta i 450 dipendenti di Samsung Italia, fianco a fianco top manager e impiegati, riqualificano il polmone verde a Est di Milano, a due passi da Linate. Prima cancellando le numerose scritte sul muro dell'ingresso del centro sportivo, poi praticando il plogging, che unisce la benefica attività fisica all'aria aperta con la pulizia degli spazi circostanti, sviluppata con il contributo dei volontari di Retake. Si comincia alle 9 dopo i saluti dell'assessore alla Partecipazione e Open Data Lorenzo Lipparini, e del presidente di Milanosport Chiara Bisconti.

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

