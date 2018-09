Samp-Viola un tempo a testa: 1-1

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Pari e patta (1-1) tra Sampdoria e Fiorentina nel recupero del match della prima giornata di A non disputato lo scorso 19 agosto dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. Blucerchiati e viola salgono entrambi a 7 punti, raggiungendo il Sassuolo al quarto posto in classifica, dietro alla capolista Juventus (a quota 12) ed alla coppia Napoli-Spal, a 9 punti. Ricordiamo che la gara Milan-Genoa verrà invece recuperata a San Siro il prossimo 31 ottobre.Fiorentina in vantaggio al 13' grazie ad uno splendido colpo di testa in tuffo del Cholito Simeone, abile a concretizzare un invito di Biraghi. Pareggio della Sampdoria al 60' con Caprari (che nel primo tempo aveva colpito una traversa su punizione): chirurgico il suo destro a giro dal limite dell'area. Nel finale ospiti vicini al colpaccio esterno, ma la botta di Mirallas ha solo lambito il palo. Nel recupero bravo Audero a deviare in angolo una conclusione maligna di Milenkovic.