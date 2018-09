Samp tre...menda: Napoli affondato

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Samp-Napoli 3-0, risultato clamoroso. «La spiegazione è abbastanza chiara, abbiamo avuto lo stesso avvio nelle altre due gare, ma questa volta non siamo riusciti a ribaltare il risultato. I gol presi? Dobbiamo difendere meglio, stare più concentrati e più in partita. E dobbiamo cercare di avere un altro atteggiamento, soprattutto all'inizio. Il nervosismo nel finale ci sta, quello che non ci sta è l'atteggiamento avuto nel primo tempo. Dobbiamo essere più attenti, soprattutto nella prima parte di partita». Carlo Ancelotti prova a spiegare in tv a Sky il clamoroso ko di Genova con la Samp, dopo due vittorie in rimonta.Ma non è stato un errore tenere fuori sia Hamsik che Callejon? «Magari, vorrebbe dire che è colpa mia nella scelta della formazione - risponde Ancelotti -. Invece è stato sbagliato l'atteggiamento generale». In cosa il Napoli deve necessariamente migliorare? «I segnali ci sono stati nel secondo tempo - spiega -, quando si lottava, nel primo tempo no. Se avessi una bacchetta magica vorrei che la squadra cominciasse le partite come gioca il resto delle stesse. C'è bisogno di intensità e lotta: abbiamo regalato la prima parte, quando sei sotto due a zero non sempre riesci a recuperare come contro il Milan».La sconfitta è stata tremenda, con due reti nel primo tempo (la prima super) del francese Defrel (11' e 32'), ex Roma, che hanno messo a tappeto una squadra che non era più abituata a perdere e male. Nella ripresa il Napoli ha provato a reagire, nella speranza di ripetere le rimonte con Lazio e con Milan, invece un clamoroso gol dell'ex Quagliarella di tacco ha chiuso il match. Da ieri sera il Napoli si scopre vulnerabile mentre in Premier League Sarri è già alla quarta vittoria consecutiva.