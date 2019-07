Samp (15) e Lazio (12) a valanga

MILANO - Rocco Commisso e Federico Chiesa hanno visto fianco a fianco a Chicago il 2-1 della Fiorentina a Chicago sui messicani del Chivas Guadalajara (reti viola di Simeone e Sottil), esordio per la squadra di Vincenzo Montella nell'International Champions Cup.

«Resta con noi», ha ribadito il patron, anche se il colloquio decisivo con il giocatore, per provare ad allontanare la Juve, dovrebbe tenersi domenica. 0-0 con il Bari, invece, per i viola rimasti a lavorare a Moena (Trento).

Nei ritiri di casa nostra da segnalare poi l'esordio con 15 gol della Sampdoria di Eusebio Di Francesco, a Temù (Brescia) sul Sellero Novelle. Molto bello uno striscione dei tifosi blucerchiati a sostegno della battaglia di Sinisa Mihajlovic contro la leucemia. Ad Auronzo (Belluno) poker di Correa nel 12-0 rifilato dalla Lazio alla Top11 Cadore. A bersaglio anche i nuovi acquisti Adekanye e Jony. Debutto per la Spal a Tarvisio (Udine), 3-1 agli sloveni dell'ND Gorica con doppietta di Paloschi.

Sgambata inaugurale anche per il Brescia, che a Darfo Boario ha superato 8-1 la Rappresentativa Camuna. A Pejo (Trento) 5-0 del Cagliari sul Real Vicenza. Subito in campo Karamoh nel 6-0 del Parma a Prato allo Stelvio (Bolzano) sulla Rappresentativa Val Venosta. 1-1 infine a Mezzano (Trento) per il Verona (a segno Di Carmine) con la Top22 Calcio Dilettante. (M. Sar.)

Giovedì 18 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA