«Salviamo Milano dal lockdown»

Giammarco Oberto

Cinquecentoquindici casi di Covid in 24 ore. Eccolo il numero che fa tremare Milano. Risiede in città un quarto dei nuovi contagiati registrati in Lombardia. I nuovi casi nell'intera provincia sono 1053: la metà dei nuovi infetti della regione. Ieri il dato della Lombardia ha raggiunto la cifra impressionante di 2067 nuovi casi, con le vittime che fanno registrare un nuovo record, 26 in 24 ore. I ricoveri in ospedale sono saliti di 81 in un giorno, i gravi in terapia intensiva sono otto in più, 72 in totale.

Il trend dei contagi è in crescita. E sullo skyline di Milano aleggia un rischio sempre più concreto, quello già affrontato da altre grandi città europee. Il lockdown della città: come Parigi, Berlino, Barcellona. Per evitarlo il fattore tempo è decisivo, lancia l'allarme Vittorio Demicheli, direttore sanitario dell'Ats della Città metropolitana: «Se siamo tempestivi nelle prossime ore possiamo ancora fare provvedimenti più restrittivi senza arrivare a bloccare tutto. Ma ciascuno deve rinunciare a qualcosa». La Regione ha convocato per oggi pomeriggio il Comitato tecnico scientifico, per ricevere indicazioni in merito alle misure da mettere in campo per arginare l'escalation di contagi. Allo studio c'è possibilità di stabilire orari di ingresso differenziati per alleggerire la pressione sui mezzi pubblici, limitare l'accesso all'Università alle matricole, oltre al divieto di visite nelle Rsa.

«Non credo che oggi si debba andare verso un'intensificazione delle chiusure, non prevedo interventi radicali che vadano al di là del dpcm» ha allontanato l'immagine del lockdown Sala, che ieri ha affrontato il tema in un vertice con il prefetto Saccone e un pool di esperti, tra cui il primario del Sacco Massimo Galli e il virologo Fabrizio Pregliasco: eventuali chiusure ci saranno «solo se la situazione dovesse aggravarsi». Il sindaco però è preoccupato: «Da due giorni l'indice Rt nella zona della Città metropolitana di Milano ha superato 2», e la tendenza è in peggioramento. «Questa tendenza a una crescita veloce ci deve far dire che bisogna agire in fretta».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA