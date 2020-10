Salvatore Garzillo

Weekend di controlli sui Navigli, uno dei luoghi deputati della movida. Il bilancio è di un arresto, quattro indagati e dodici persone multate perché non indossavano la mascherina. Bilancio ancor più negativo dato dalla durata del servizio della polizia, dalle 19.30 alla mezzanotte. In poche ore gli agenti hanno controllato 180 persone, arrestando un marocchino di 27 anni per il possesso di 21 grammi di hashish, un grammo di cocaina e 360 euro in contanti che si ritiene sia il guadagno della vendita fino a quel momento. Il pusher, inoltre, è stato denunciato per aver fornito false generalità e per il possesso di un coltello a scatto lungo 16 centimetri.

Denunciato anche un minorenne per il possesso di 10 grammi di hashish e 4 di marijuana mentre un altro 30enne italiano è stato indagato per il porto abusivo di un coltello con lama da 14 centimetri. Sono 12 le persone multate perché passeggiavano senza mascherina e ben 155 quelle sorprese senza biglietto in metropolitana.

Il controllo rientra in un più ampio servizio di monitoraggio della movida milanese, che nell'area dei Navigli (e soprattutto dal lato del Pavese) risulta sempre più violenta e legata a gruppi di giovanissimi ubriachi, anche minorenni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 05:01

