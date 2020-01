Salvatore Garzillo

Voleva attirare l'attenzione sul tema dei migranti, e ci è riuscito in pieno. Ieri mattina un uomo è salito in cima a un grattacielo in costruzione in via Melchiorre Gioia 22, si è arrampicato su una gru ed è arrivato sul bordo estremo del braccio rivolto nel vuoto, a 120 metri di altezza. Lì ha legato due striscioni con la scritta Stay Human (restiamo umani) realizzati cucendo coperte termiche, ormai diventate triste simbolo dell'emergenza umanitaria dei migranti del Mediterraneo.

Già così sarebbe stato un gesto eclatante, invece ha voluto renderlo epico: ha legato un gancio alla gru e si è calato con una imbracatura, restando lì appeso a mezza altezza con due fumogeni a segnalare la sua presenza e una vistosa bandiera arcobaleno della pace.

Quell'uomo si chiama Carlo Crespi, ha 30 anni ed è un attivista legato a movimenti per i diritti umani di cui, fino a ieri, nessuno sapeva nulla.

Non è stato semplice farlo scendere. Le forze dell'ordine hanno dovuto bloccare il traffico tra piazza Einaudi e via Galvani per consentire ai vigili del fuoco di salire in cima e rimuovere i drappi. Per circa 40 minuti è andata avanti una trattativa, che in realtà è stato un dialogo per capire il modo migliore per tirarlo giù. Per recuperare Crespi è stato necessario gonfiare un grosso telone di plastica, di quelli che si usano per consentire alla gente intrappolata di lanciarsi. Al segnale convenuto si è sganciato dal cavo ed è atterrato sul morbido senza riportare alcuna conseguenza. Una volta a terra è stato preso in consegna dalla polizia e portato negli uffici della Digos, dove è stato identificato e denunciato per procurato allarme.

