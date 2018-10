Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloViveva ancora assieme a mamma e papà, non aveva un lavoro, passava l'intera giornata al bar, nessuno gli avrebbe dato un pizzico di credibilità. E invece Adriano Cardile, un 37enne con un precedente per furto vecchio di 20 anni, era un pusher di discreto livello che in casa nascondeva un chilo di cocaina, 92 grammi di hashish, un fucile a pompa calibro 12 e una pistola calibro 9x21 con 50 proiettili.È stato arrestato in zona Baggio dagli agenti del commissariato Lorenteggio, che da qualche tempo stavano monitorando i suoi movimenti. Lui deve aver sospettato qualcosa perché quando lo hanno fermato ha candidamente ammesso: «Me lo sentivo, erano giorni che vi incrociavo per strada». Anche l'altro giorno ha visto gli investigatori sotto casa mentre tornava con le buste della spesa, ed ha capito subito che non sarebbe rientrato da solo. Il 37enne vive con i genitori in uno stabile con un giardino che ha visto momenti migliori, avvolto da uno strato di incuria la limite del fatiscente.La droga e la sostanza da taglio erano in una cassettina di metallo con il lucchetto. La pistola era nascosta in un cassetto della cucina coperta da tovaglie, il fucile era invece sotto il materasso. Sono entrambe armi rubate in abitazione: il fucile era stato preso a Paderno Dugnano nel 2016, la pistola a Varese nel 2015. L'ipotesi è che Cardile fosse un custode delle armi per conto di altri, la droga invece la spacciava a un gruppo di clienti abituali: una quindicina di persone di età ed estrazione sociale molto diverse.Nonostante il numero davvero esiguo degli agenti a disposizione (la squadra investigativa è composta da due persone, a volte tre), il commissariato da inizio anno è riuscito a sequestrare 5 chili di droga (tra cocaina, marijuana, hashish e metanfetamine), cinque pistole e due fucili.