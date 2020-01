Salvatore Garzillo

Via Gola è una viuzza ma sembra una città a parte. L'illegalità è profonda come la pittura nei muri dei palazzi, le tante brave persone che ci vivono dovrebbero avere una indennità per sequestro di persona da parte di un piccolo ma tenace blocco di pusher e balordi. Quelli che la notte di Capodanno hanno deciso di festeggiare dando alle fiamme cumuli di rifiuti in mezzo alla strada e che poi hanno ostacolato e aggredito i vigili del fuoco intenti a spegnere il rogo.

Grazie all'analisi dei video recuperati dai social e dalle telecamere di sicurezza installate nella via, gli investigatori hanno identificato i teppisti: sono sei adulti e quattro minorenni, tutti indagati per interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale, incendio doloso e furto aggravato.

Ieri mattina i poliziotti della squadra mobile, con i colleghi del commissariato di Porta Ticinese e della Digos e gli uomini del Reparto mobile in assetto antisommossa sono intervenuti per bloccare gli autori e svolgere una serie di perquisizioni tra via Gola e via Pichi. Gli agenti si sono concentrati su quattro maggiorenni e tre minorenni: un brasiliano di 20 anni, irregolare con precedenti per ricettazione e reati contro il patrimonio, e tre italiani di 21, 22 e 23 anni. I tre minorenni, invece, sono due marocchini di 17 e 16 anni e un albanese di 16 (gli ultimi due hanno con precedenti per spaccio). Il 16enne marocchino è stato trovato in possesso di una scacciacani. Una delle tre ritrovate dalla polizia durante le operazioni, oltre a cellulari contenenti video non pubblicati online che riprendono i momenti precedenti l'accensione del fuoco.

La notte di Capodanno la via era stata bloccata con cumuli di rifiuti di ogni tipo, dai vecchi mobili a materassi ed elettrodomestici ormai non funzionanti. Tutto ammassato e dato alle fiamme tra urla e petardi. All'arrivo dei vigili del fuoco, anche a causa dell'alcol, i piromani li avevano accolti con un fitto lancio di bottiglie per impedirgli di lavorare. «Ci hanno anche rubato le chiavi dell'autopompa - hanno denunciato la mattina successiva i pompieri - solo l'intervento della polizia e una botte a supporto ci hanno permesso di spegnere l'incendio».

Venerdì 17 Gennaio 2020

