Salvatore Garzillo

Undici chitarre, 11 pezzi d'arte, 11 figli per lui, che ha dedicato tutta la vita alla musica e a quella collezione da sogno. Un tesoro in tutti i sensi, valutato in 150mila euro e impreziosito dalla presenza di esemplari unici come una Gibson SJ 200 di fine anni Cinquanta appartenuta a Elvis Presley. Per custodirle al meglio il proprietario le aveva riposte in un box affittato in piazza Giulio Cesare e da lì, l'8 agosto scorso, sono sparite nel nulla.

Un furto insolito, reso ancor più bizzarro dal fatto che il ladro non si è accontentato di portar via le chitarre ma le ha sostituite con strumenti di poco valore. È da questo dettaglio che sono partite le indagini degli agenti del commissariato Sempione, che hanno ritrovato le chitarre e denunciato il presunto ladro: il locatario del box, che in due diverse notti ha usato il suo badge per entrare nel magazzino e razziarlo. È un uomo di 57 anni, incensurato, anche lui appassionato di musica. È stato denunciato per furto dopo che gli investigatori hanno ritrovato nel suo appartamento 10 delle 11 chitarre: una era stata già venduta su Internet, per fortuna non quella di Elvis.

Indescrivibile la gioia del collezionista quando ha ricevuto la chiamata della polizia, ormai iniziava (comprensibilmente) a perdere le speranze. Si chiama Stefano Bravi, in arte Steve Bravi, è un milanese di 55 anni, molti dei quali trascorsi in giro per il mondo a suonare, cantare e studiare musica. «Ho sempre avuto una grande passione per il canto, da ragazzo ho anche vinto un concorso internazionale per cantare le canzoni di Elvis (Elvis is back, ndr)», ha raccontato anni fa durante un'intervista in cui veniva presentato un suo album di cover di brani standard, tra cui successi del re del rock. Una passione così profonda da arrivare a comprare una sua chitarra, una Gibson SJ 200 di fine anni 50 con un paraplettro nero con un inconfondibile disegno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Settembre 2020, 05:01

