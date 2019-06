Salvatore Garzillo

Una vita vissuta pericolosamente, tra truffe in giro per il mondo, fughe dal tribunale, polizia corrotta e un buen retiro nella foresta tailandese. Gli investigatori li hanno soprannominati «Italian Bonnie & Clyde», sul mandato di cattura internazionale c'è il loro vero nome: Francesco Galdelli e Vanja Goffi. Nei giorni scorsi sono stati arrestati nella loro bella villa a Pattaya, in Thailandia, con un'operazione coordinata di agenti dell'Interpol e di una squadra speciale della Crime Suppression Division della Royal Thai. Vivevano facendo truffe online, spedivano pacchi di sale al posto di preziosi Rolex.

Partiamo dagli anni italiani della coppia. Nel 2010, assieme al complice Vincenzo Cannalire, avevano lanciato sul mercato una linea di abbigliamento col nome dell'attore George Clooney, completamente estraneo al business. L'attività rendeva bene e sarebbe andata avanti ancora un bel po' se non avessero deciso di organizzare una sfilata del marchio al Westin Palace di Milano. Un azzardo che attirò addetti ai lavori, esperti di gossip e investigatori. Un anno dopo i tre vennero condannati dalla decima sezione penale del tribunale milanese: la Goffi a tre anni e dieci mesi, Galdelli a tre anni e sei mesi, Cannalire a un anno e dieci mesi. A loro difesa provarono a dimostrare che Clooney era d'accordo con l'affare e che aveva avuto una relazione con la Goffi, all'epoca escort di professione.

Andata male in Italia, la coppia ha trovato una nuova dimensione nel sud-est asiatico ma anche qui non sono mancati i problemi. Il 25 luglio 2014 Galdelli è stato arrestato nel Dusit Thani Hotel di Pattaya in un'operazione sempre coordinata dall'Interpol e il giorno dopo, durante un processo per rispondere di reati minori riguardanti il suo soggiorno illegale nello Stato, era riuscito a evadere. Fuggito dal tribunale come in un film. Dopo le rimostranze dell'ambasciatore italiano partì un'inchiesta interna, le autorità scoprirono che Galdelli aveva corrotto le guardie carcerarie con 20mila Baht (circa 500 euro) e tutto il personale venne arrestato e destituito.

riproduzione riservata ®

Lunedì 17 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA