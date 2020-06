Salvatore Garzillo

Una storia di vendetta, di giustizia privata, di vergogna e di bugie. La protagonista, nel ruolo di vittima e colpevole, è una ragazzina che oggi ha 17 anni e che nel gennaio 2019 ha subito una violenza sessuale da parte di tre pachistani che aveva invitato a casa dopo una serata in discoteca a Novate Milanese. Si era fidata, era ubriaca, loro ne hanno approfittato. Per quasi un anno ha mantenuto il segreto, un peso enorme per una adolescente, finché si è confidata con il proprio fidanzato di un anno più grande, assieme al quale ha progettato un piano per vendicarsi di uno dei suoi aggressori: con la complicità di un amico 17enne lo hanno attirato in trappola con una scusa, lo hanno accoltellato e poi hanno raccontato ai carabinieri che lo straniero si era ferito da solo. Ora i carabinieri della compagnia di Rho hanno eseguito due diverse ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari: da una parte i tre italiani accusati di tentato omicidio, tentata rapina e porto abusivo di armi; dall'altra i 3 pachistani (di 19, 25 e 37 anni) che devono rispondere di violenza sessuale di gruppo.

L'indagine All about love è iniziata alle 20 del 12 novembre 2019, quando il 118 ha soccorso un 19enne del Pakistan che si era accasciato su una panchina della stazione di Novate a causa di una coltellata al fianco. Una profonda ferita che ha costretto a un'operazione d'urgenza all'ospedale Niguarda, dove lo hanno salvato in extremis.

Gli investigatori hanno trovato il coltello a serramanico usato e in poche ore hanno scoperto che il ferito era stato aggredito da due ragazzi mentre si trovava in compagnia di una minorenne. La 16enne, ascoltata come testimone, ha subito spiegato di aver visto il pachistano per comprare da lui iPhone usato che avrebbe regalato al fidanzato. Ha poi aggiunto che quel ragazzo l'aveva stuprata mesi prima e per questo motivo il suo fidanzato e un amico l'avevano seguita per controllarla a distanza. Secondo la sua versione il pachistano avrebbe provato a molestarla di nuovo e a quel punto i due bodyguard sarebbero intervenuti, dando il via a una colluttazione durante la quale lo straniero avrebbe estratto un coltello e, nella concitazione, si sarebbe ferito da solo. I due ragazzi hanno confermato il racconto ma gli accertamenti hanno svelato che era tutto frutto di una vendetta ben studiata che prevedeva anche di rapinare il 19enne. Come risarcimento danni.

