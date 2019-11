Salvatore Garzillo

Una rapina nata per un debito con la vittima designata. È la ricostruzione del colpo commesso da un commando di cinque banditi nella villa di un imprenditore a Paderno Dugnano, aggredito con grossi coltelli da macellaio mentre era con la moglie e la figlia di 11 anni.

Era il 2 agosto scorso. Il titolare dell'azienda di trasporti dell'hinterland era stato indicato dal basista, il 37enne Cristian Russo di Cinisello Balsamo, un suo dipendente che aveva accumulato un debito di cinquemila euro. Niente di losco, semplicemente il lavoratore aveva smarrito dei contanti dell'azienda in un'occasione e aveva chiesto altri anticipi sullo stipendio. Pochi giorni prima della rapina Russo aveva chiamato il suo titolare per dirgli di aver pazienza ancora per poco, che la settimana dopo avrebbe saldato il conto. Non ha aggiunto che lo avrebbe fatto con i soldi rapinati dal suo creditore.

Russo è stato arrestato ieri dai carabinieri della stazione di Paderno in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in cui compaiono anche i nomi di Ossama Choukri, 20enne di Quarto Oggiaro fuggito in scooter dopo il colpo, i due pali Jonathan Braidic e Demis Notarianni (in carcere per altri reati). Preso in flagranza il 2 agosto il 20enne Andrea Cepparulo, rimasto in trappola all'interno del cancello della villa e bloccato dai proprietari e dai loro vicini.

Russo, che aveva chiesto la malattia 3 giorni prima del colpo e che non è mai tornato a lavoro, era rimasto lontano dall'abitazione per non essere collegato, ma il suo apporto è stato determinante perché ha indicato ai complici la planimetria della casa ma soprattutto cosa e dove cercare. «Quando il proprietario ha preso alcuni contanti e ha detto di non avere altro, gli hanno detto di non fare il furbo e di prendere la busta con i 10mila euro dentro», ha spiegato il maggiore Saverio Sica.

La fase più concitata è stata quella in cui la moglie dell'imprenditore ha urlato alla figlia di chiamare il 112: la ragazzina ha tentato di usare il cellulare ma uno dei banditi gliel'ha strappato dalle mani facendola cadere dalle scale e procurandole così contusioni e un taglio alla tibia che ha richiesto alcuni punti di sutura.

Giovedì 28 Novembre 2019, 05:01

