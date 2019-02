Salvatore Garzillo

Una rapina da manuale, senza feriti, senza tracce e con il bottino intatto. Un lavoro da professionisti già solo per l'organizzazione della banda, otto persone tutte col volto nascosto da un passamontagna e armate di pistola. Alle 23 di martedì hanno fatto irruzione nell'azienda De Georgio srl di via delle Industrie, a Basiano, una ditta di logistica che movimenta ogni giorno una grande quantità di merce di diverso tipo. Sono arrivati a bordo di un camion e hanno sorpreso i 14 dipendenti che a quell'ora erano intenti a gestire carichi di elettrodomestici e capi di abbigliamento. Con tecnica paramilitare ognuno ha eseguito il suo compito prendendo occupando la posizione giusta, hanno immobilizzato i lavoratori legandogli polsi e caviglie con fascette. A quel punto hanno avuto poco più di mezz'ora per riempire il proprio mezzo di decine di colli il cui valore non è stato ancora possibile quantificare. I titolari devono prima capire cosa contenessero. La banda è andata via senza fretta, consapevole di avere un consistente vantaggio sugli eventuali inseguitori.

L'allarme è scattato a mezzanotte, quando uno dei dipendenti è riuscito a liberarsi dai legacci e ha chiamato i carabinieri della compagnia di Vimercate. Agli investigatori hanno detto che due di loro, gli unici ad aver proferito parola, hanno parlato in italiano ma non sono riusciti a identificare la provenienza del loro accento. I militari indagato per rapina e sequestro di persona, hanno già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza nella speranza che i banditi abbiano commesso un errore che gli sia fatale.

Quello di Basiano è solo l'ultimo colpo da film di una lunga serie avvenuta negli ultimi mesi. Lo scorso 5 gennaio, a Cologno Monzese, tre rapinatori armati di kalashnikov hanno aggredito le guardie giurate all'esterno di un supermercato portandogli via la sacca contenente 16mila euro in contanti appena ritirati. L'11 gennaio, stavolta in via Grassi a Milano, tre banditi su una Porsche hanno assaltato un furgone armati di pistola e hanno rubato gli incassi delle macchinette videopoker: bottino da 7mila euro. Il 25, a Peschiera Borromeo, l'obiettivo è stato un furgone portavalori davanti a un Cash and Carry, i rapinatori lo hanno prima centrato da colpi di pistola e poi hanno applicato un finto esplosivo al finestrino dell'autista per guadagnare la fuga.

