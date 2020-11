Salvatore Garzillo

Una pista lega Milano a Bologna in due indagini molto delicate: Terrazza sentimento e Villa Inferno. La prima è l'ormai nota abitazione vista Duomo di Alberto Genovese, l'imprenditore digitale arrestato con l'accusa di aver drogato e violentato una 18enne durante una festa. L'altra è la residenza al centro dello scandalo della Bologna bene dove un gruppo di uomini, tra cui professionisti, avrebbe fatto prostituire una 17enne in cambio di soldi e cocaina.

L'anello di congiunzione è proprio questa ragazza, oggi 18enne, che a Bologna era la vittima, e che nella vicenda milanese compare come testimone di quella festa del 10 ottobre. «Ho saputo della festa da XXX, il braccio destro di Genovese (che ieri è partito per l'estero, ndr) - ha raccontato agli investigatori della Squadra mobile - Sono arrivata a casa sua alle 16, l'altra ragazza (la vittima, ndr) è entrata verso le 20.30». Le due sono molto amiche, come rivelano le tante testimonianze sui social e infatti la teste ha raccontato di aver tentato invano per almeno un'ora di liberare l'amica dalla stanza patronale in cui era rinchiusa con Genovese. Non potendo entrare, a causa del bodyguard che glielo impediva, è andata via e solo nel tardo pomeriggio ha saputo dalla vittima della violenza. La presenza della protagonista di Villa Inferno a casa Genovese costringe gli investigatori a ipotizzare la presenza di prostitute, uno scenario nuovo nella vicenda che potrebbe complicare la posizione del padrone di casa e dell'amico che le ha invitate. Ieri hanno sfilato davanti agli inquirenti e investigatori testimoni presenti alle feste: ospiti e persone dell'enturage dell'imprenditore. La raccolta dei loro racconti prosegue anche nei prossimi giorni. Intanto dagli hard disk sequestrati in casa Genovese sono emersi video di almeno 4-5 feste. Ad alcuni di questi eventi avrebbero partecipato anche personaggi noti dello spettacolo e dello sport ma - sottolineano dalla questura - «non ci sono certezze che in quelle feste siano stati commessi reati».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA