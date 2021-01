Salvatore Garzillo

Una mossa fulminea, un gesto atletico, quasi plastico, un tuffo per infilarsi sotto la saracinesca di un negozio di dolciumi a Rozzano che stava per chiudere. Scene dalla rapina di C.C., 38 anni, raggiunto due giorni fa da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 6 colpi commessi a Milano a fine 2019. Le telecamere hanno immortalato il momento atletico e hanno aiutato gli investigatori della Squadra mobile a identificare il bandito.

Il provvedimento emesso dalla procura milanese è stato notificato in una comunità di Pavia dove l'uomo era già sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali a seguito di una condanna per altre rapine. Uno specialista e un seriale, come dimostra la sequenza di colpi consumati in meno di due mesi nel 2019, quando non esisteva pandemia e le casse dei commercianti erano un po' più gonfie. Il 38enne ha colpito farmacie, supermercati e negozi della zona sud facendo irruzione con una pistola giocattolo. Non aspettava che l'attività fosse vuota, agiva tranquillamente davanti a clienti. Durante una rapina commessa il 2 novembre 2019 le telecamere lo hanno ripreso mentre impugnava l'arma davanti a una donna col proprio bambino. In un'altra occasione ha dato sfoggio delle sue qualità atletiche rotolando sotto la claire del negozio di dolci, stavolta aiutato da un complice che poi ha bloccato la saracinesca con la gamba affinché non restasse bloccato all'interno. Dopo l'ingresso spettacolare ha puntato la pistola contro i presenti e si è fatto consegnare l'incasso, fuggendo su una vettura da cui sono poi partite le indagini degli uomini della sezione Falchi della Mobile.

