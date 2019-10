Salvatore Garzillo

Una festa in via Ciriè, zona Prato Centenaro, a Nord, con invitati quasi tutti cingalesi. L'atmosfera è pacifica. Quando l'alcol inizia a fare effetto la situazione cambia. E alle 2.30 di domenica i residenti si svegliano per il suono dalle sirene dell'ambulanza. Un 22enne dello Sri Lanka è stato soccorso in condizioni molto gravi per alcune coltellate all'addome, inferte da un altro ospite con cui aveva discusso poco prima. Il giovane è riuscito a scendere in strada, lo hanno trovato davanti a un giardinetto poco distante, è stato operato nella notte all'ospedale Niguarda, sembra sia fuori pericolo.

LA FUGA

Il suo aggressore è scappato prima dell'arrivo della polizia che ora cerca di ricostruire un tentato omicidio scatenato dall'eccesso di alcolici. Lo hanno confermato anche alcuni testimoni presenti alla festa e alle fasi dell'aggressione. Gli investigatori mantengono il riserbo, ma la sensazione è che non impiegheranno molto per individuare il responsabile.

I PRECEDENTI

È il secondo weekend di fila che termina con un ragazzo in ospedale per ferite da lama. Sabato scorso era toccato a un 16enne, colpito da tre fendenti da un ragazzo poco più grande di lui con cui aveva discusso davanti a un locale in via Fra' Luca Pacioli, un vicolo che costeggia la movida della Darsena. Anche in quell'occasione i fatti si erano svolti attorno alle 2.30 e lo studente era stato ferito da un ubriaco che aveva importunato lui e un suo amico mentre erano in strada a chiacchierare. A marzo, la notte del Carnevale ambrosiano, erano stati due i casi di accoltellamenti. Un 18enne si era presentato al Niguarda con tagli alla schiena dopo essere rimasto coinvolto in una rissa tra il proprio gruppo di amici e 4-5 sconosciuti africani incrociati per caso tra via Bonnet e viale Pasubio, vicino alle discoteche di corso Como. Al Sacco, invece, era arrivato un altro 18enne anch'egli con una ferita alla schiena rimediata intervenendo in difesa di un amico finito in una lite in un locale di Pogliano Milanese.

LA CRITICA

L'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato punta il dito contro il sindaco Giuseppe Sala. «Assistiamo quotidianamente a coltellate e risse etniche perché in città vi è una totale mancanza di controlli», ha dichiarato. «Il sindaco Sala farebbe bene a dare alla città quei controlli necessari che fino ad oggi non è riuscito a darle».

Lunedì 7 Ottobre 2019, 05:01

