Una coppia felice, tranquilla, nota a tutti per il legame che da anni la tiene assieme. Mai una discussione, o almeno mai una lite con toni tali da preoccupare i vicini. Eppure ieri mattina il 65enne Urani Mitri, albanese, ha spaccato la testa alla moglie 69enne a martellate: tre colpi decisi fino a farle perdere coscienza. Convinto di averla uccisa ha provato a togliersi la vita allo stesso modo, picchiandosi con una violenza che va oltre il più naturale istinto di conservazione. Ma prima di infierire su se stesso ha colpito anche una vicina di casa, uscita sul pianerottolo per capire che cosa stesse succedendo. Trasportata in codice giallo al San Raffaele, è l'unica ad essere ritenuta fuori pericolo.

Siamo a Paullo, in via Primo Maggio, nell'appartamento in cui la coppia albanese conviveva dal 2002. Una vita perfettamente integrata nel tessuto lombardo, tanto che nel 2015 avevano ottenuto la cittadinanza italiana. Al momento sono entrambi ricoverati in gravissime condizioni in ospedale, lui all'Humanitas di Rozzano e lei al Niguarda. La moglie, Ylli Urani, faceva la badante mentre il marito da pochi giorni aveva interrotto la sua attività di guardia giurata. I carabinieri ritengono che il movente dell'aggressore possa essere legato in qualche modo a un crollo psichico dovuto alla perdita del lavoro.

La mattina di follia di Mitri è iniziata alle 9,45, quando al culmine di una discussione ha afferrato il martello e l'ha centrata alla testa. Il primo colpo non l'ha tramortita, la donna è stata inseguita tra le stanze dell'abitazione, poi ha tentato di fuggire lungo le scale e ha urlato finché è stata presa di nuovo. La sua voce è stata udita dalla vicina 77enne che è uscita sul pianerottolo e ha incrociato Mitri, il quale aveva appena dato l'ultima martellata alla moglie e credeva di averla uccisa. Nella foga ha ferito anche la vicina alla spalla e alla testa, gli ultimi colpi li ha riservati a se stesso. È crollato sulle scale, dove lo hanno trovato i soccorritori e i carabinieri.

Martedì 28 Maggio 2019, 05:01

