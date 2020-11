Salvatore Garzillo

Una condanna a 16 anni per omicidio volontario. È questa la richiesta fatta ieri dai pm Rosaria Stagnaro e Michele Bordieri per il 40enne Fabio Manduca, l'ultrà del Napoli. Manduca è accusato di aver ucciso col proprio suv Daniele Dede Belardinelli la sera del 26 dicembre 2018 durante gli scontri avvenuti prima della partita tra Inter e Napoli in via Novara, a poca distanza da San Siro. Un agguato da parte dei tifosi di casa a cui avevano partecipato anche supporter del Nizza e del Varese, come Belardinelli, travolto da un'auto durante il caos di una guerriglia senza senso. «Non ho investito nessuno, sono solo fuggito spaventato perché intorno all'auto avevo una trentina di persone. E se ho investito qualcuno, non me ne sono accorto», aveva dichiarato in aula durante la scorsa udienza Manduca, imputato con rito abbreviato e ai domiciliari dal dicembre 2019. Per il suo difensore, l'avvocato Eugenio Briatico, «mancano le prove» per condannare Manduca che deve, invece, essere assolto «per non aver commesso il fatto».

La sentenza è prevista il 30 novembre.

Martedì 3 Novembre 2020

