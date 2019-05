Salvatore Garzillo

Un solo colpo di pistola alla nuca esploso a distanza ravvicinata. Finisce così la vita di Cataldo Aloisio. È il 27 settembre 2008, il suo corpo viene ritrovato l'indomani mattina da alcuni operai di un cantiere nella periferia di San Giorgio su Legnano. La morte di Aloisio fa rumore, perché il 34enne è genero del boss Giuseppe Farao e nipote di Vincenzo Pirillo, altro ndranghetista calabrese ucciso il 5 agosto 2007 durante un agguato in un ristorante di Cirò Marina nel quale rimasero ferite altre sei persone, tra cui la moglie e una bambina di 11 anni. E lì, in quel comune di 15mila abitanti, Aloisio era stato arrestato nel 2000 in un blitz che aveva colpito la cosca crotonese

A 11 anni da quel delitto un'indagine condotta dal Ros e coordinata dalla procura di Milano e Catanzaro ha portato a indagare cinque persone per omicidio aggravato dalle finalità mafiose.

Secondo gli investigatori, Aloisio sarebbe morto per evitare che potesse vendicare lo zio Pirillo. La decisione sarebbe stata presa da Silvio Farao e Cataldo Marincola, ai vertici della locale di Cirò Marina, i quali avrebbero affidato l'incarico al corrispondente di Lonate Pozzolo, Vincenzo Rispoli. È inoltre emerso che Pirillo sarebbe stato ucciso per volere di Marincola e Giuseppe Spagnolo (quest'ultimo anche esecutore) per punire «l'impropria gestione delle casse del clan, avendo anteposto i propri interessi al mantenimento delle famiglie dei detenuti». In sostanza non aveva fornito il giusto sostegno alle famiglie degli affiliati finiti in carcere, una dinamica di welfare criminale alla quale non si può prescindere e che è stata punita con l'esecuzione.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA