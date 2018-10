Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloUn raptus. Così ha spiegato l'omicidio della moglie Pierluigi Maiocchi, il pensionato di 82 anni che ieri mattina ha colpito la coniuge con due coltellate al petto nel loro appartamento a Vimercate e che poi ha ferito una vicina di 87 anni che era andata a vedere il motivo delle urla.Non c'è una spiegazione razionale per quanto è accaduto, anche i carabinieri non possono far altro che basarsi su quanto dichiarato dall'assassino. In tanti anni di matrimonio le forze dell'ordine non sono mai intervenuti per una violenza, una lite, neppure per un disturbo del vicinato. Se poi la verità non è mai uscita dalle quattro mura dell'abitazione nessuno può dirlo. In ogni caso la vicina non aveva mai udito le urla della signora Maria Pia Lina Mapelli, 77 anni, per questo ieri si è immediatamente preoccupata di chiamare il figlio della coppia per chiedere aiuto. La donna, purtroppo per lei, ha voluto capire di persona che cosa stesse accadendo ai Maiocchi ed è uscita sul pianerottolo, dove ha incrociato l'82enne con il coltello ancora in pugno. Ha tentato di aggredire la vicina di 87 anni ma la donna è riuscita a difendersi in qualche modo, riportando solo ferite alle mani. Il pensionato non ha infierito, dopo i primi fendenti si è fermato ed è tornato indietro: in cucina c'era il corpo della moglie che giaceva ormai senza vita.Intanto i carabinieri sono arrivati sul posto e si sono trovati davanti un anziano coperto di sangue e ormai esausto. Alla vista delle divise non ha reagito in alcun modo, ha confessato tutto senza riuscire a fornire una motivazione valida per quella violenza. I militari ascolteranno i figli per capire se in passato ci siano state tensioni in famiglia, se l'anziano abbia avuto scatti d'ira o precedenti violenti. È il tentativo, inutile al fine investigativo, di trovare una spiegazione all'orrore.