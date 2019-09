Salvatore Garzillo

Un mercoledì di fine estate, ora di pranzo, al parco Montanelli qualcuno approfitta ancora del sole caldo. C'è poca gente, per lo più concentrata nei vialoni principali. La sorpresa è nascosta nella stradina laterale verso i Bastioni di Porta Venezia: a terra c'è una bottiglietta di plastica con una cannuccia infilata di lato e il tappo di carta stagnola. Serve per fumare crack (un derivato povero della cocaina) o cobret (lo scarto dell'eroina che deve il nome agli effetti simili a quelli del morso di un cobra). Lì, nel salotto della città, tra una postazione per il fitness e un asilo esclusivo, c'è quella bottiglia ancora umida. Segno che è stata usata da pochissimo, nella pausa pranzo di qualcuno.

Sembra un oggetto fuori posto, senza senso in quel parco verde e vivo, fratello in salute del boschetto di Rogoredo, dove ci sono più pipette e siringhe che fili d'erba. E invece quella bottiglia abbandonata nel centralissimo parco a 200 metri dalla questura ricorda a tutti che c'è un'emergenza silenziosa che sta tentando di farsi notare e che non vive solo nella periferia. Senza analisi è impossibile dire se sia stata usata per fumare crack o cobret, ma l'esperienza dei carabinieri del Radiomobile fa propendere per la seconda sostanza.

È la prima volta che viene trovata una pipetta di questo tipo nel Montanelli. Sembra la conferma di quanto ripetuto da tempo dagli esperti: «L'eroina ha un'onda lunga che stiamo sottovalutando». I dati confermano: secondo la Direzione centrale per i servizi antidroga del Viminale, l'anno scorso in Lombardia sono morte almeno 32 persone per overdose, nove delle quali a Milano, con un trend dei decessi aumentati del 128 per cento rispetto al 2017.

Questi i numeri documentati, ma le morti per overdose sarebbero molte di più. L'ultima vittima si chiamava Fabrizio Fusco, un carpentiere di 47 anni: è morto il 28 agosto nel bagno comune di un ostello in via Rimembranze di Lambrate. L'addetto alle pulizie lo ha trovato riverso a terra con la siringa nel braccio e il kit per preparare la dose. L'elenco prima di lui è lungo. Il primo del 2019 è stato il 50enne Cosimo Massimo Sarica, trovato alle 14,20 del 6 aprile ai piedi di una collinetta dal lato di via Sant'Arialdo, proprio davanti al boschetto di Rogoredo. Anche lui aveva la spada nel braccio. Era poggiata sul comodino, invece, la siringa preparata da Iza Kavtaradze, una georgiana di 28 anni diplomata in canto al conservatorio di Tbilisi, trovata morata il 30 marzo scorso in un elegante appartamento in via Mauro Macchi (vicino alla stazione Centrale). Lavorava come ragazza alla pari, si occupava dei figli di una coppia che non si è mai accorta del malessere della ragazza.

Lunedì 9 Settembre 2019

