Salvatore Garzillo

Un altro agente dell'Ufficio immigrazione della questura è stato arrestato dai colleghi della squadra mobile per corruzione e falso nell'ambito di un'indagine sull'emissione di permessi di soggiorno a cittadini cinesi. La scelta etnica era dovuta al fatto che sua moglie e il loro complice intermediario sono cinesi.

I tre sono gli unici destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare, ma gli asiatici risultano ancora irreperibili. Nel provvedimento ci sono anche 18 obblighi di firma, tutti per corruttori cinesi sparsi in diverse regioni d'Italia. In manette, invece, l'assistente capo di 50 anni che da almeno 10 lavorava nella sezione e che aveva ormai strutturato un tariffario preciso: dai 5 agli ottomila euro, a seconda della tipologia del documento da realizzare. Non si tratta di documentazione finta, ma falsata dalle informazioni inserite nel database dal poliziotto. In virtù dell'esperienza in quel settore, il 50enne riusciva a realizzare permessi di soggiorno e documentazione varia correggendo i requisiti relativi alla conoscenza della lingua, del reddito basso e altre voci fondamentali.

L'agente e gli altri due complici sono coinvolti in almeno una trentina di episodi di corruzione. L'arco temporale analizzato non è stato ancora chiarito con precisione ma il meccanismo andava avanti da anni e l'ultimo caso risale al 2018. Gli affari andavano bene visto che alla coppia sono state sequestrate due villette in zona Famagosta e De Angeli. Le indagini sono partite nel novembre dello scorso anno grazie alle rivelazioni di una cinese che ha raccontato alla polizia di aver saputo da connazionali dell'esistenza della scorciatoia in questura. Il cliente contattava il complice cinese dell'agente, si accordava sul prezzo e sul tempo di consegna, infine portava i soldi e si presentava nel giorno prestabilito agli uffici della questura per ritirare il documento.

