Salvatore GarzilloUfficialmente sono due studenti, nei fatti gestivano un emporio dello spaccio in casa. Si erano organizzati bene i due 19enni arrestati dalla polizia: nel loro appartamento in via Villani 3 avevano allestito un negozio in grado di soddisfare le richieste dei clienti più esigenti.All'arrivo degli agenti avevano: 889 grammi di marijuana di 7 tipi diversi (Orange Blue, Amnesia, Blue Mistic, Cheese, Silver, Afghan Rain e International), 165 grammi di hashish (Diamond e Mmc), 83 grammi di cristalli di Mdma, materiale per il confezionamento e bilancini di precisione.A incastrarli non è stata una grande indagine ma una segnalazione anonima arrivata alla centrale operativa della questura attraverso YouPol, l'app che consente di comunicare reati in tempo reale con lo smartphone. La nota era breve ma interessante: «C'è un forte odore di marijuana al terzo piano di via Villani 3». Tanto è bastato per inviare una volante a controllare. Quando gli agenti sono arrivati davanti al portone hanno incrociato tre ragazzi di 19 anni con gli occhi gonfi: venivano tutti e tre dal terzo piano. Uno è stato arrestato per il possesso di 17 grammi di marijuana, un altro denunciato per pochi grammi della stessa sostanza e l'unica ragazza è stata soltanto segnalata in quanto consumatrice. In casa sono stati trovati altri 4 clienti che stavano fumando e che sono stati segnalati in prefettura (due di 26 anni, uno di 24 e uno di 25) e infine i due 19enni che vivono lì e gestivano l'emporio.Circa due ore dopo l'arresto, i famigliari di uno dei 19enni si sono presentati alla porta di un vicino (con precedenti per spaccio) accusandolo di aver inviato la segnalazione alla polizia. Una decina di persone hanno partecipato alla lite ma nessuno ha sporto denuncia o ha auto bisogno di cure mediche.