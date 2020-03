Salvatore Garzillo

Troppa gente per strada, nei parchi, in metropolitana che trasgredisce il decreto del governo e va a spasso incurante.

A Milano non si fermano i furbetti delle false attestazioni, che girano con leggerezza per la città. E sono soprattutto i giovani. Sono già centinaia le denunce per l'articolo 650 del Codice Penale, solo ieri ce ne sono state 300. «C'è un'osservanza generalizzata delle disposizioni, ma i giovani fanno più fatica ad accettare le restrizioni, perché forse non hanno ancora la piena consapevolezza o si sentono meno vulnerabili ma certi comportamenti possono davvero fare la differenza: bisogna stare a casa - ha detto chiaramente il comandante provinciale dei carabinieri Luca De Marchis - Ancora in troppi ci chiedono se possono correre o andare in bici. Bisogna stare chiusi in casa e uscire solo per reali esigenze: il lavoro, la spesa, la farmacia».

Martedì un gruppo di 6 egiziani è stato denunciato dai militari perché sorpreso a giocare a calcio nel parco di piazzale Martini. Si affrontavano a stretto contatto senza alcun tipo di premura.

Ieri, invece, gli agenti del commissariato Lambrate sono intervenuti in piazza Vigili del Fuoco dopo aver ricevuto la segnalazione di un assembramento di ragazzi. Ai poliziotti hanno spiegato - tanto per complicare la loro posizione - che erano in attesa di un'amica. Stop anche in metropolitana a un giovane che andava a consegnare una birra alla sua amica.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA