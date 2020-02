Salvatore Garzillo

Tre incendi in pochi mesi. Attentati che hanno distrutto due camion, un container e un ufficio di una società immobiliare di San Giuliano Milanese. Una estorsione da 150mila euro e la minaccia di ripercussioni da presunti esponenti della Stidda, la cellula di Cosa Nostra attiva nel sud della Sicilia. Sono tutti gli elementi di questa storia di criminalità dai contorni mafiosi nell'hinterland milanese. I carabinieri della compagnia di San Donato hanno arrestato tre persone per tentata estorsione aggravata e incendio nell'ambito di una vicenda che ha come vittima il titolare dell'Immobiliare Luce. La vicenda inizia il 14 marzo 2019, quando scoppia un incendio nell'ufficio della società al secondo piano di un palazzo a San Giuliano. La tanica di benzina e i segni di effrazione escludono da subito l'ipotesi dell'incidente. Il 2 aprile l'imprenditore è fermo al semaforo quando uno sconosciuto gli si avvicina e pronuncia queste parole: «Ma manna a Stidda... (mi manda la Stidda, ndr). Prepara 150 mila euro entro 15 giorni, tu sai a chi rivolgerti». L'imprenditore non si piega alle minacce, ma la notte del 27 maggio la banda si introduce nel cortile e dà fuoco a due grossi mezzi, valore 300mila euro. Sequestrate bombolette di gas, taniche di benzina e stracci utilizzati come innesco. L'imprenditore continua a resistere alle intimidazioni e la notte del 4 giugno paga il proprio coraggio con un altro avvertimento, stavolta gli incendiano un container utilizzato come ufficio vendite di appartamenti in costruzione a San Giuliano.

Dopo mesi di lavoro i militari diretti da Antonio Ruotolo hanno individuato tre uomini: in carcere è finito S.R., 39enne con precedenti, originario di Gela ma residente a Busto Arsizio; sono stati concessi i domiciliari ai suoi complici, il 47enne C.R. di Melegnano e il 52enne gelese V.B.

Giovedì 6 Febbraio 2020, 05:01

