Salvatore Garzillo

Stavolta lo spaccio non riguarda cocaina o eroina ma la somatropina, detta «ormone della crescita». Quella che, venduta sottobanco, serve a far guizzare i quadricipiti. Ma che venduta e somministrata con rigido controllo medico senza il quale ci possono essere «gravi pericoli per la salute quali alterazioni a livello epatico, a livello cardiocircolatorio come ictus e infarto e favoriscono il diabete e alcuni tipi di tumore». È quanto si legge nell'ordinanza firmata dal gip Guido Salvini, che ieri ha disposto l'arresto di 6 persone (3 in carcere e 3 ai domiciliare) per un traffico di anabolizzanti e sostanze dopanti. A questi si aggiungono 53 indagati, tutti legati in qualche modo al doping venduto nelle palestre di bodybuilding di mezza Italia. L'indagine condotta dai militari del Nas ha permesso di svelare un gruppo ben organizzato e con contatti importanti per il rifornimento e la rivendita delle sostanze vietate. Nel provvedimento è spiegato che i farmaci venivano recuperati «reiteratamente presso la farmacia Montegani di Alessandro Rossetti e presso Michele Montagna, capo dell'organizzazione criminale», entrambi arrestati.

Poi gli anabolizzanti venivano ritirati «presso i due affiliati che avevano la disponibilità dei prodotti» e «nel caso della farmacia Montegani, senza presentazione di ricetta medica ovvero con esibizione di prescrizione medica contraffatta, per poi passare alla fase della vendita e distribuzione a terzi curata dagli altri tre sodali». Piazza privilegiata gli spogliatoi delle palestre. Sono 28 i clienti finiti nell'indagine. Uno degli indagati ha spiegato agli investigatori diretti da Salvatore Pignatelli di essere un «personal trainer a Milano e di fornire farmaci anabolizzanti ai clienti che preparava al di fuori dei canali legali». L'ormone era usato per «modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti».

riproduzione riservata ®

Venerdì 7 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA