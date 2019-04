Salvatore Garzillo

Stavano installando barriere sulla linea ferroviaria a pochi metri dalla stazione di Pieve Emanuele, protezioni che avrebbero evitato l'attraversamento sui binari. Salvatore Borriello, 47enne di Torre del Greco, e Salvatore Palumbo, 55enne di Ercolano, sono morti schiacciati da una lastra di metallo di quasi cinquecento chili che si è staccata da uno dei due ganci collegati a una gru.

I due operai campani lavoravano per la Cefi, una ditta di Casoria (Napoli) che aveva vinto l'appalto di Rfi per costruire una barriera che isolasse i binari ed evitasse che i tanti lavoratori in transito alla stazione di Pieve Emanuele camminassero lungo la ferrovia per poi dirigersi attraverso i campi verso il vicino polo industriale di Siziano. Una pericolosa abitudine che già nel 2017 aveva provocato una morte per arrotamento.

L'incidente è avvenuto alle 11, 30. Secondo quanto ricostruito potrebbe essersi trattato di una manovra errata o di un guasto tecnico che ha provocato lo sganciamento della piastra. La dinamica è al vaglio degli investigatori. Sul posto è stato inviato il pm di turno Danilo Ceccarelli che ha svolto i primi accertamenti. Sull'incidente è stato Intanto stato aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio colposo e affidata al dipartimento Ambiente, salute, lavoro guidato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano.

Bisognerà chiarire innanzitutto se ci siano state delle falle nei sistemi di sicurezza degli operai e se la ditta stava lavorando rispettando le norme. A tal proposito la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, ha commentato: «Chi pensa di incentivare i subappalti rischia di peggiorare questo quadro negativo». Il sindaco di Pieve Emanuele, Paolo Festa, ha sottolineato che «non erano sicuramente i lavori che avevamo chiesto noi». Solidarietà da parte del governatore Attilio Fontana: «È un fatto drammatico che lascia sgomenti sul quale occorre fare chiarezza in tempi rapidi».

