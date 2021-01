Salvatore Garzillo

Si nascondeva in un appartamento in zona Portello, stava pianificando la fuga in Albania. Sarebbe già scappato se non ci fossero state tutte le limitazioni imposte dal Covid. Ma non ha fatto in tempo, gli investigatori della Squadra mobile hanno trovato e arrestato il 41enne albanese che a Capodanno ha ferito a colpi di pistola due marocchini. Il rumore degli spari si era confuso con i botti dei petardi in strada ma la scia di sangue in via Giacinto Gigante era rimasta lì ore prima di sparire col passaggio delle auto. Secondo quando riferito, quella sera i tre hanno discusso per affari di poco conto, eppure devono aver avuto un peso per l'albanese per spingerlo quasi a uccidere. Al termine dell'alterco si è allontanato ma poco dopo è tornato armato e ha esploso i colpi contro i rivali. Le telecamere della zona lo hanno ripreso mentre gli va incontro con passo deciso e arma in pugno. In un passaggio mostrato dalla polizia lo si vede scarrellare e puntare al ginocchio destro di un 39enne, che poi riesce ad allontanarsi zoppicando. Va peggio al connazionale di 33 anni, centrato alla testa ed ancora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Per lui i medici non hanno ancora una prognosi precisa.

Sfogata la furia l'aggressore è scappato, lasciando sull'asfalto i feriti e i bossoli 7x65.

Le immagini e il racconto di alcuni testimoni hanno messo sulla buona strada gli investigatori della Mobile, che in pochi giorni hanno scoperto l'appartamento dove si nascondeva. L'albanese, che ha numerosi precedenti, aveva trovato ospitalità da una conoscente che pare lo stesse aiutando a pianificare il rientro in patria e che è stata denunciata per favoreggiamento.

Nel provvedimento di fermo emesso dal sostituto procuratore Rosaria Stagnaro (coordinata dal procuratore aggiunto Laura Pedio), vengono contestati i reati di tentato omicidio e lesioni gravi e aggravate tramite l'utilizzo di un'arma da fuoco.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Gennaio 2021, 05:01

