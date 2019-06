Salvatore Garzillo

«Sì, l'ho picchiata e l'ho rinchiusa. Ho problemi psichiatrici». Davanti al gip Ilaria De Magistris ha ammesso le sue responsabilità Giacomo Oldrati, il 40enne arrestato martedì per lesioni e sequestro della fidanzata, una 26enne che per sfuggire alla sua furia è stata costretta a calarsi dalla finestra. Oldrati ha riconosciuto i propri problemi psichici, confermati da ben tre perizie realizzate nel 2012 in occasione di un processo in cui era accusato di un lungo elenco di violenze nei confronti di quattro ragazze. All'epoca viveva a Bologna e la stampa lo aveva soprannominato il guru del corallo perché aveva somministrato alle vittime cocktail allucinogeni a base di corallo polverizzato preso dal suo amato acquario tropicale.

Nel gennaio 2018, in base ai risultati degli esami psicologi, la corte ha dovuto assolvere il 40enne per totale incapacità di intendere e volere. A Oldrati è stato dato un anno di libertà vigilata e l'obbligo di seguire un percorso di terapia in un centro psicosociale di Milano, sua città natale. È a Milano che ha conosciuto la sua attuale fidanzata, che per tre anni non avrebbe subito violenze grazie al ciclo farmacologico quotidiano seguito dall'uomo. Tutto in regola fino allo scorso marzo, quando il lato oscuro è riemerso. Negli ultimi giorni (ma forse anche di più) la ragazza ha subito pestaggi, umiliazioni e privazioni che martedì hanno raggiunto l'apice: il suo fidanzato l'ha obbligata a entrare nella vasca piena di acqua gelida. Appena si è distratto lei è fuggita nuda dalla finestra, si è calata per due piani ma nell'ultimo tratto è precipitata e si è fratturata le caviglie. Oldrati è stato arrestato, adesso si trova a San Vittore ma il magistrato dovrà decidere quale misura cautelare applicare. Viste le sue condizioni è possibile che venga affidato a un Rems, l'equivalente attuale dell'ospedale psichiatrico giudiziario.

Intanto l'avvocato di una delle vittime bolognesi ha annunciato che farà ricorso in Cassazione contro l'assoluzione arrivata in Appello, poiché è convinto che il 40enne abbia reali disturbi di personalità, ma che «era perfettamente lucido all'epoca dei fatti».

Venerdì 7 Giugno 2019, 05:01

