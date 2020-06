Salvatore Garzillo

«Sì, ho colpito quel ragazzo, ma l'ho fatto per difendermi, perché sono stato prima minacciato e poi aggredito, erano in quattro». È questa la versione di Alessandro Caravita, il 20enne che sabato notte ha ferito a coltellate un ragazzo di 24 anni nel corso di una rissa scoppiata in corso Garibaldi. La vittima è in ospedale, dove si sta riprendendo da un delicato intervento chirurgico per i colpi ricevuti, quattro al petto e una all'inguine. Caravita invece è a San Vittore con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo di coltello.

Ai pm non ha negato la sua responsabilità, ma la ricostruzione fornita cambierebbe i rapporti di forza di quella notte: non più un'aggressione gratuita da parte sua, ma la legittima difesa a seguito dell'assalto di quattro persone che gli avrebbero urlato «ti ammazziamo».

Caravita si è avvalso della facoltà di non rispondere al gip e ha sostenuto che il coltello a serramanico trovato dai carabinieri durante la perquisizione nel suo appartamento in via Padova non è quello utilizzato in corso Garibaldi. L'arma usata - sempre secondo quanto ha raccontato - sarebbe più piccola: Caravita ha annunciato che aiuterà a recuperarlo per confermare le sue parole.

Intanto il pm Roberto Fontana ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per tentato omicidio, mentre il suo avvocato Mirko Perlino ha chiesto al gip che venga liberato o che gli vengano concessi almeno i domiciliari. La difesa ha anche spiegato che la rissa non ha motivazioni politiche (Caravita è un militante del gruppo di estrema destra Lealtà Azione) né calcistiche. Suo padre, infatti, è il fondatore del gruppo Boys San e leader per anni della curva Nord.

Inoltre, il suo legale ha fatto presente che il suo assistito è uno studente universitario ed è incensurato, una precisazione che risponde a quanto scritto nella richiesta di carcere della procura, in cui viene ricordato che è stato indagato per rissa aggravata nell'inchiesta sugli scontri tra ultras dell'Inter e napoletani del 26 dicembre 2018: l'agguato nei confronti dei tifosi ospiti che diede il via a una battaglia in strada durante la quale perse la vita Daniele Belardinelli, travolto da un suv guidato da un ultrà del Napoli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Giugno 2020, 05:01

