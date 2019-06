Salvatore Garzillo

Si era alzato presto Maurizio Mazzucchetti. Come tutte le mattine era partito dalla sua casa di Ferno, a pochi minuti dall'aeroporto di Malpensa, dove lavorava nel deposito della Dhl. Ieri, alle 6,30, era già in servizio, si trovava nell'area cargo a postare carichi con un muletto. È morto lì, a 49 anni, con la testa schiacciata proprio da uno di quei trattorini che sapeva manovrare bene. La dinamica non è ancora chiara, l'operaio è finito sotto il mezzo ed è morto sul colpo. I colleghi sono intervenuti subito, hanno tentato di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. Quando sono arrivati i paramedici del 118 hanno solo potuto constatare il decesso, il corpo non è stato neppure trasportato in ospedale, i rilievi della Polaria sono andati avanti fino al pomeriggio. L'azienda Dhl, oltre a manifestare la vicinanza alla famiglia del proprio dipendente, si è resa disponibile a fornire qualunque tipo di collaborazione con gli investigatori per chiarire le cause del decesso. In tal senso saranno fondamentali le immagini delle telecamere.

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti (RPT Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti) hanno «dichiarato per la giornata di giovedì 13 giugno due ore di sciopero a fine turno per tutti i lavoratori di Dhl Express, per esprimere la solidarietà ai familiari del lavoratore morto e per denunciare le gravi situazioni di insicurezza in cui spesso si trovano a dover operare i lavoratori del trasporto merci e della logistica».

Il nome di Mazzucchetti si aggiunge al lunghissimo elenco dei morti sul lavoro in Italia, che dall'inizio dell'anno sono già oltre 200. Secondo i sindacati c'è stato «un significativo aumento riferito allo stesso periodo del 2018» e di fronte a una tragedia simile «non possiamo rimanere spettatori indifferenti e non lo saremo».

Giovedì 13 Giugno 2019, 05:01

