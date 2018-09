Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloSi è presentata all'ospedale San Raffaele con una brutta emorragia, il volto era sconvolto non solo per il dolore. Forse pensava che sarebbe riuscita a nascondere quel segreto e invece i medici hanno capito subito che aveva abortito poco prima. Il resto è toccato ai poliziotti. Sono entrati nel suo appartamento in via Mamiani e hanno seguito la scia di sangue fin sotto al letto. Il feto era lì, immobile.È stata denunciata per occultamento di cadavere la ragazza filippina di 21 anni che intorno alle 9 di ieri ha chiesto aiuto al pronto soccorso del San Raffaele. Non ha fornito spiegazioni, ha solo detto di stare molto male e di avere un'emorragia in corso. I sospetti sono iniziati subito ma hanno trovato conferma una volta entrata in sala operatoria, quando i dottori si sono accorti della pancia prominente da gravidanza avanzata e della dilatazione tipica del parto. Dopo averla medicata ed aver escluso il pericolo di vita, l'équipe ha avvertito gli agenti del posto fisso di polizia.La giovane ha continuato con un ostinato silenzio, ma non è servito per evitare la perquisizione del suo appartamento in via Mamiani, una traversa di via Padova. I poliziotti hanno impiegato poco per trovare il corpicino abbandonato in camera da letto.La vicenda è stata affidata alla squadra mobile, da cui fanno sapere che il caso «è abbastanza lineare» e che «non ci sono grandi misteri». L'autopsia consentirà di accertare se il bambino è morto al parto o se sia stato morto in conseguenza del comportamento della madre. Agli investigatori, invece, il compito di scoprire se qualcuno l'abbia aiutata nelle varie fasi.riproduzione riservata ®