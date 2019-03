Salvatore Garzillo

Si chiama Monsef El Mkhayar, ha 22 anni, quattro dei quali trascorsi a combattere tra le fila dei miliziani dell'Isis in Siria, dove è arrivato nel gennaio 2015 con un amico poi morto durante una battaglia. Lui non vuole fare la stessa fine e a un giornalista della Reuters ha raccontato di voler scappare da quell'inferno: «Vorrei tornare in Italia dalla famiglia e dagli amici per farmi accettare e ricominciare a vivere una nuova vita». Il 22enne ha vissuto per sei anni tra Milano e Piemonte e in realtà non avrebbe cittadinanza italiana. Secondo quanto ricostruito, El Mkhayar è nato a Casablanca, in Marocco, ed è sbarcato illegalmente sulle coste italiane nel 2009. La carta del rientro in Italia sarebbe quindi il tentativo di evitare le dure conseguenze riservate dal governo marocchino ai terroristi del Califfato.

Il 22enne - come anticipato dal Giornale - è stato intervistato nei giorni scorsi in uno dei centri di detenzione dei curdi nella zona nord orientale della Siria. Lo hanno catturato due mesi fa dopo che era stato ferito a una gamba durante l'assedio di Baghuz, ultima roccaforte dell'Isis. I miliziani sono chiusi in un chilometro quadrato, la loro sconfitta sembra imminente e inevitabile. Strano rapporto il suo con i nemici, sua moglie è una curda di Kobane e tra poco partorirà il secondo figlio in un centro riservato alle donne.

Il marocchino ha confessato candidamente che prima di arrivare in Italia sapeva poco o nulla di guerra santa, era molto più ferrato sulla musica hip-hop. La sua scuola coranica è stata San Vittore, dove ha trascorso un anno dopo essere stato arrestato per spaccio a Milano. Una volta fuori si è organizzato con l'amico Tarik Aboulala e assieme hanno raggiunto la Siria. All'inizio l'adrenalina ha coperto la realtà, i due tentavano di fare proseliti in Italia via social e annunciavano di tagliare la testa agli infedeli. Poi hanno capito che l'ideale del combattente era molto diverso dallo scenario in cui vivevano, El Mkhayar lo ha scoperto con la morte del compagno di viaggio.

In Italia però la giustizia non si è dimenticata di lui: il 13 aprile 2017 la corte di Assise di Milano lo ha condannato a otto anni. Se dovesse tornare la sua nuova vita inizierebbe in una cella.

