Salvatore Garzillo

Sembrava l'ennesimo caso di movida violenta sui Navigli. Si erano mossi comitati di quartiere, l'opposizione a Palazzo Marino attaccava sulla mancata tutela della notte milanese. E ora, invece, si scopre che il 16enne accoltellato tra il 28 e il 29 settembre in via Fra Luca Pacioli non è stato aggredito da un ubriaco, bensì dal padre di un amico della sua comitiva. L'uomo, un pregiudicato di 46 anni che abita a poca distanza dal punto del ferimento, era uscito di notte con l'intenzione di riportare il figlio 16enne a casa. Alle 3 si è imbattuto in tutto il gruppo di amici che in quel momento stava facendo selfie all'interno di una Enjoy che avevano aperto senza forzare la portiera (si ipotizza che avesse un problema alla chiusura centralizzata). Quello che è accaduto lo mostra chiaramente il video di una telecamera di sorveglianza ad alta risoluzione che puntava in quella direzione.

Il 46enne schiaffeggia un primo ragazzo, poi ne colpisce un altro, lasciando tutti gli altri di sasso. A quel punto il 16enne, che era ancora nell'abitacolo, interviene in aiuto degli amici e tenta di colpire l'adulto con un pugno al volto. Va a vuoto e scatena ancor di più il genitore, che lo spinge a terra ed estrae un coltellino a serramanico con cui lo centra al fianco con due fendenti. Quando si rialza, con lo studente ancora sull'asfalto frastornato e sotto choc, lo colpisce con diversi calci. L'uomo non tradisce alcuna preoccupazione. Invece di scappare torna verso il gruppo e schiaffeggia suo figlio. Solo allora si allontana. Il 16enne è stato trasportato all'ospedale San Carlo, dove i medici lo hanno dimesso il giorno dopo con una prognosi di pochi giorni. Per sua fortuna la lama corta è penetrata solo di un paio di centimetri.

I carabinieri della compagnia Porta Monforte hanno capito da subito che c'era qualcosa di strano nel racconto dei testimoni e quando hanno visto il video hanno scoperto due importanti incongruenze: che erano 7 e non 6 (come avevano sostenuto dal principio) e soprattutto che l'aggressore non era un ubriacone apparso dal nulla ma una persona che conoscevano bene. Gli studenti, tutti tra i 15 e i 16 anni, si erano accordati in modo da fornire la stessa versione, una ricostruzione in cui mancava il settimo. Pensavano che escluderlo dalla scena gli avrebbe garantito una protezione e, forse, avrebbe evitato a loro una possibile vendetta di suo padre. Senza quella telecamera, il 46enne sarebbe ancora libero. Invece è finito in manette con l'accusa di tentato omicidio.

Venerdì 11 Ottobre 2019, 05:01

