Salvatore Garzillo

Se nel Monopoly c'è la carta per uscire gratis di prigione, nel mondo reale c'è la gravidanza. Borseggiatrici e ladre, per lo più di origine rom e sinti (lo dicono le statistiche delle forze dell'ordine), hanno imparato da tempo a sfruttare questo trucco per evitare il carcere.

Ci sono professioniste del furto che tra gravidanze andate a buon fine e aborti più o meno sponetanei sono riuscite a dribblare la cella per anni. Intanto, però, le pene si accumulano nell'attesa che la giustizia possa presentare il proprio conto. È capitato a S. Radulovic, una croata di 31 anni che deve scontarne 22 per un cumulo di reati commessi nell'ultimo decennio. Gli agenti le hanno notificato il provvedimento domenica pomeriggio, dopo averla bloccata assieme a una complice mentre tentava di svaligiare un appartamento in corso Sempione. Le due, coetanee, erano entrambe incinte di 8 mesi. La Radulovic, in particolare, dovrebbe partorire a giorni, eppure non ha rinunciato al colpo.

I poliziotti sono stati avvertiti attorno alle 13,30 dagli inquilini che hanno notato le due donne aggirarsi sui pianerottoli con in mano un cacciavite, poi lanciato in cortile alla vista delle divise. Una volta portate in questura è emerso il lungo curriculum criminale della donna, che già in altre occasioni ha beneficiato della carta gravidanza per evitare il carcere. Stavolta è stata tradita dal tempismo: troppo in prossimità del parto, una condizione sfortunata per lei che ogni volta ha sfruttato il lungo periodo col pancione per ottenere una misura alternativa. La croata è stata accompagnata in ospedale per essere seguita fino al parto ma poi, secondo quanto disposto dal magistrato, per lei dovrebbero aprirsi le porte di San Vittore.

La Radulovic è solo l'ultima, in ordine di tempo, di una lunga dinastia di colleghe che compongono un gruppo compatto di ladre specializzate nell'alleggerire i viaggiatori in metro o in stazione. Le forze dell'ordine conoscono il copione a memoria: appena le fermano sanno che dovranno accompagnare alla clinica Mangiagalli per una visita ginecologica.

Martedì 18 Giugno 2019, 05:01

