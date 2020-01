Salvatore Garzillo

Schiaffi, minacce, bastonate e come punizione il castigo chiusi in uno sgabuzzino buio. Era il trattamento riservato ai bambini tra i cinque e gli 11 anni che frequentavano un centro islamico di Seregno, l'associazione culturale Norou Dareyni Touba. Una punizione corporale per gli allievi meno diligenti o che non studiavano abbastanza.

Un doposcuola per i bambini della comunità senegalese dove avrebbero dovuto imparare i precetti del Corano e la lingua araba, le basi della cultura islamica che fa parte della loro tradizione. Invece, per i piccoli, era un incubo quotidiano che è stato interrotto solo grazie alle segnalazioni degli insegnanti di una scuola media dello stesso Comune, sorpresi dalla quantità di lividi ed ecchimosi sul corpo di uno studente senegalese. Con quella prima denuncia sono stati avvertiti i servizi sociali e i carabinieri, che ieri hanno eseguito due misure cautelari nei confronti di altrettanti educatori stranieri: a uno sono è stato concesso l'obbligo di firma, l'altro è finito agi arresti domiciliari. Quest'ultimo, in particolare, nei video immortalati dalle telecamere nascoste dagli investigatori, è ripreso mentre colpisce gli alunni con un bastone. Gli obiettivi installati dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Monza puntano in una stanza, da quella fuori dall'inquadratura si sentono però i pianti dei bambini maltrattati. Sono almeno dieci le vittime delle violenze, tutti figli di senegalesi che si sono inseriti nel tessuto sociale lombardo e che - non senza sacrificio - avevano iscritto i bambini all'associazione che faceva corsi doposcuola e domenicali.

Nei provvedimenti emessi dal gip Pierangela Renda, al termine delle indagini coordinate dal pm Carlo Cinque, ci sono racconti spaventosi. «Se racconti qualcosa a casa ti ammazzo», dicevano gli educatori ai bambini. E ancora: «Sai cosa ti succede se ti lamenti, finisci nello stanzino della punizione, al buio».

Martedì 21 Gennaio 2020, 05:01

